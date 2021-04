¿Polémica a la vista? Karol G reveló un lado desconocido de Shakira

Una polémica saltó a la luz en los últimos días. Esta tendría relación con Karol G y Shakira. Y es que a pesar de que la intérprete de «Tusa» tiene un alto reconocimiento internacional, la nacida en Barranquilla no habría querido realizar una colaboración con ella. Esta revelación demostraría un lado que desconocíamos de Shakira, en el sentido de no prestarse para trabajar con su compatriota

A pesar de que Karol tiene éxitos mundiales en el género urbano, como «Bichota», Shakira se habría negado a colaborar con ella en un proyecto, según reveló la exnovia de Anuel AA en una entrevista publicada por «Suelta la Sopa».

Al preguntarle si se considera al mismo nivel que las más grandes mujeres de la música latina, Karol G fue contundente al admitir aún le queda camino por recorrer.

«No, ¡sigo siendo Shakira y JLo! Creo que para hablar de estar a su nivel, me queda mucho por hacer, pero mucho. Estamos hablando de artistas que han celebrado generaciones, que han hecho cosas en todo el mundo, cosas globales, canciones oficiales para películas, un montón de cosas, digamos que voy por el buen camino, pero sé que me queda mucho por hacer para leyendas así», destacó la colombiana.

La intérprete de «Ay, Dios Mío!» continuó revelando que hace tiempo intentó grabar una canción con el también futbolista Gerard Piqué, pero éste lo rechazó.

En algún momento llamé a la puerta, digamos que hace un año, pedí la oportunidad de grabar con Shakira, pero no se materializó en ese momento.

A pesar de esta respuesta, Karol G no descarta la posibilidad de que la artista conocida por su voz única y sus estilizados movimientos esté dispuesta a colaborar con ella. Simplemente, ella no pierde la esperanza.

«Vamos a ver qué pasa, no voy a decir que no, no voy a decir que sí, es parte de lo que me depara el futuro; si viene una canción que creo que es Shakira, volveré a tocar si no se me concede, pero mi respeto y admiración es infinito, porque además de ser la mujer más grande del mundo, de ser mi patria, de representar a mi casa, nos enseñó que sí todo es posible», dijo la cantante de «Location». Y a ti, ¿te gustaría ver una colaboración entre las dos colombianas?