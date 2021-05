Pedro Sola estaría cerca de pasar de TV Azteca a Televisa: los detalles

Si hay una figura en TV Azteca que se ha convertido en un símbolo del canal, es Pedro Sola, quien se ha mantenido como una constante en los presentadores del programa de farándula, “Ventaneando”, durante 25 años.

Junto a Marta Figueroa, Juan José Origel y, por supuesto, Pati Chapoy, este economista de profesión apareció por primera vez en televisión en el programa estrella de Ricardo Salinas Pliego. A pesar de los numerosos cambios en la composición del programa, Pedro Sola sigue formando parte de él en la actualidad.

Después de más de un año, @pedrosola volvió a subir a su oficina y lo recibimos como se lo merece, ¡ya lo extrañábamos mucho! 😍🙌 #Ventaneando 📺 https://t.co/pQpfMmgIkV pic.twitter.com/vkXhCliBFf — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 15, 2021

Sola ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años, tiempo en el que incluso ha incursionado en otras facetas fuera de la conducción, como actor en representaciones teatrales como el comediante El Tenorio, sin omitir su canal de YouTube en donde muestra el día a día y cuenta anécdotas a sus seguidores.

Hoy se anunció que el panelista de “Ventaneando”, tras su larga trayectoria en TV Azteca, aparecerá en la programación de su histórico rival, Televisa. Según el periodista Alex Kaffie, el presentador, que se hizo famoso por un video viral en el que se equivocaba al mencionar una marca de mayonesa, aparecerá en los próximos días en una producción de Emilio Azcárraga.

“Tío Pedrito”, como se le conoce popularmente, llegará a Televisa como invitado en “Confesiones”, programa conducido por su excompañera de “Ventaneando” Aurora Valle y que se emite en “TLNovelas”, canal perteneciente a la televisora que emite en señal de televisión limitada.

Esta será la primera participación en la empresa de San Ángel de Sola, quien hasta el momento no ha emitido comentarios al respecto. El pasado mes de noviembre, el rostro de “Ventaneando” se mostró agradecido con el programa matutino y señaló que los tiempos han cambiado, dejando atrás la época en que un famoso perteneciente a una determinada empresa no podía aparecer en otra.

«Lo que más me alegra es toda la apertura que se está dando entre las empresas de comunicación y Azteca gracias a (Ricardo) Salinas Pliego, que siempre está abierto. Al final, todo lo que pasó, estos celos, etcétera, no fue culpa de TV Azteca, sino de Televisa; por eso tenía sus artistas exclusivos, para que no se fueran a ningún lado», señaló Sola al diario El Universal.