El aviso de Pedro Sola que no le gustará para nada a Luis Miguel ni a Netflix

Con la nueva edición del episodio semanal de «Luis Miguel: La Serie» han salido a la luz diferentes comentarios al respecto, pues la trama, que cuenta la vida del famoso cantante, ha generado reacciones en el público.

El sexto episodio de la serie relata la historia de Luis Miguel y el éxito de «Romances», tras el cual se reúne con Kiko Sibrian y Armando Manzanero para crear su próximo álbum dedicado solo a los boleros.

Luis Miguel y Armando Manzanero terminaron su relación en malos términos.

Uno de los fanáticos de la serie es Pedro Sola, pero parecería que no tanto, pues criticó la actuación del principal personaje de la historia, Diego Boneta, quien interpreta al exitoso cantante mexicano.

Las redes sociales pueden ser para un artista tanto bueno como malo. Allí se puede encontrar hasta lo impensado, como un repentino tweet que envió Pedro Sola luego de terminar un episodio de la serie de Luis Miguel.

Ayer vi el sexto capítulo de la serie de Luis Miguel. Diego Boneta se nota muy tieso debido a las prótesis faciales y respecto a la trama, el pleito con Manzanero por culpa de sus achichincles, traiciones, engaños y mamonerías del cantante.

Pedro Sola se quejó en su Twitter por el papel de Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel.

Por otra parte, el presentador de «Ventaneando» agregó que, además de no estar conforme con la actuación de Diego Boneta, le envió varios comentarios que no son para nada favorecedor.

El personaje se la pasa jalándose los pelos, suspirando y portándose mal con todos dizque porque extraña a su mamá, malgastando el dinero en Las Vegas por no querer la Navidad. Ni modo, es lo que hay.

Pedro Sola criticó la actuación de Diego Boneta como Luis Miguel.

No se salva nadie

No es la primera vez que Pedro Sola arremete contra algún famoso en redes sociales, pues se convirtió en «opinólogo» de varios personajes y situaciones de la farándula mexicana, y Luis Miguel no se quedó fuera de su listado.

La opinión del conductor no fue bien recibida por los fanáticos de la serie de Luis Miguel, quienes no tardaron en reaccionar a sus palabras y contestarle con mensajes como «no lo veas si no te gusta». ¿Seguirá viendo la serie?