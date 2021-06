Paty Chapoy ya piensa en su partida de TV Azteca y desveló quién sería su remplazo en «Ventaneando»

Paty Chapoy es la presentadora más legendaria de la televisión mexicana, pues desde 1976 que está en la pantalla chica y parece que nadie puede destronarla. Sin embargo, ella ya pensó en quién debería ser su reemplazo.

Son 25 años los que lleva Paty Chapoy en «Ventaneando», el programa más polémico por sus temas sobre celebridades actuales, sigue vigente y, si bien Televisa le hace a veces la vida imposible, su público sigue fiel a la producción de «TV Azteca».

El programa de Paty Chapoy tuvo distintos colaboradores durante estas dos décadas y media que han ido rotando, dependiendo de su fama o del aporte que puede darle a «Ventaneando», como Álvaro Cueva, Martha Figueroa, Aurora Valle, Mónica Garza o Juan José Origel, entre tantos otros.

Sin embargo, nadie pudo -ni, probablemente, podrá en vida- destronar a Paty Chapoy de su puesto, pero ¿qué pasará en un futuro cuando ella ya no pueda conducir «Ventaneando»? La misma conductora se refirió al respecto.

En una charla con Mara Patricia, Paty Chapoy sorprendió al asegurar que, el día que ella se retire y decida «pasar la estafeta», no sería ninguna mujer la que la reemplace, sino que es un hombre quien ocuparía su asiento.

No me quiero perder la noticia de mi fallecimiento. Que estén preparados los que están a mi lado, que rapidito empiecen con toda la información.

Al sacar este tema, Mara Patricia le preguntó por el nombre de la persona que la reemplazaría, a lo que Paty Chapoy admitió que sería Pedro Sola, porque «es el hombre que más aman en este país». Además, elogió a su colega con adjetivos como responsable, trabajador, carismático «y no es periodista».

Paty Chapoy afirmó que Pedro Sola tiene todo para continuar él solo con el equipo, porque tiene «ese ángel maravilloso» que le permitirá conducir en su lugar sin ningún inconveniente, ya que «a Pedrito le perdonan todo».

No lo he platicado con él, se asusta. Si se lo digo va a llorar, lo conocemos, va a decir «no, no Pati, no digas eso por favor’’.