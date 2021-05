Paty Chapoy y un look lleno de dicha y mucha juventud

Una vez más, Paty Chapoy llamó la atención de todos sus seguidores en Instagram. En esta oportunidad se debe a que sorprendió con una publicación en la que aparece luciendo una camisa verde con lunares de la reconocida diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera.

Paty Chapoy con la blusa de Carolina Herrera.

El paso de los años parecen no ser ningún problema para la conductora de “Ventaneando”. Por ello, sus seguidores no dudaron en felicitarla por el look lleno de dicha y mucha juventud que lució.

“Felicidades Pati, que te consientan mucho”, escribió una seguidora y otros se sumaron con emojis de corazones. El posteo de Patricia Chapoy consiguió al menos 4.000 likes. En su cuenta de Instagram, la panelista del programa de farándula más importante de México tiene nada menos que 206.000 seguidores.

El mensaje que recibió en su Instagram Paty Chapoy.

En la publicación, la mexicana arrobó a Carolina Herrera, haciendo énfasis que la camisa es de su colección. Pero el detalle más emocionante es que lo compartió para celebrar el Día de las Madres que se festejó en México y otras partes de Latinoamérica y el mundo.

“Que linda blusa de @carolinaherrera para festejar el #diadelasmadres”, comentó en el post. Por otra parte, en sus recientes historias, la creadora de “Ventaneando” apoyó el trabajo de la emprendendora Vicky Ayala, quien diseña cubre bocas muy a la moda.

En un par de videos, Paty Chapoy, desde el set del programa de farándula, aprovechó para hacerle promoción a los pecularios accesorios de la diseñadora. “Muchas gracias”, agregó en las stories la periodista.

Recientemente, la mexicana también aprovechó su presencia en redes sociales para promocionar la tarjeta “Somos” del Banco Azteca. Una tarjeta pensada “por y para las mujeres”, según ella misma indicó. Por todas estas acciones, Chapoy es una de las periodistas más queridas de México.