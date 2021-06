Paty Chapoy y Remmy Valenzuela se enfrentaron tras sus polémicas acusaciones en TV Azteca

Paty Chapoy siempre estará en el ojo mediático, pues es la «Reina» de TV Azteca y sus opiniones son válidas, pero no lo fue para su invitado, Ramones, en noviembre de 2019, luego de estrenarse «La Academia», programa en donde participaban Alexander Acha, Horacio Villalobos, Danna Paola y Remmy Valenzuela.

Con la conducción Adal Ramones y el juez con más experiencia, Arturo López Gavito. Sin embargo, algo sucedió en el programa de Paty Chapoy que no le gustó para nada a Adal, pues la presentadora criticó a Valenzuela.

A mí no me gustó el niño del sombrero (Valenzuela), creo que sobra. No sé quién es.