Paty Chapoy reveló el verdadero motivo por el que entrevistó a Enrique Guzmán: «Tengo la obligación»

Una de las polémicas que ha desatado Paty Chapoy fue la vez que entrevistó a Enrique Guzmán al ser acusado por su nieta, Frida Sofía, de haberse sobrepasado con ella. Y en la entrevista que le brinda a Mara Patricia Castañeda la líder de “Ventaneando” reveló el motivo detrás de animarse a darle un lugar para que este diera su opinión.

Obviamente yo tengo la obligación de darle el lugar al personaje que quiere que lo entrevistes por la situación que sea. En el caso de Enrique Guzmán, me sentí realmente muy conmovida desde que llegó al foro porque creí que se iba a poner mal; incluso pedí que estuvieran al pendiente los servicios de emergencia del canal por si le pasaba algo.

Con estas palabras, Paty Chapoy expresó el porqué le dio el espacio a Guzmán. Asimismo, la presentadora admitió estar “consciente que como periodista no me debo involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto”.

Chapoy agregó que vio a Enrique Guzmán como “un hombre devastado, donde está negando las acusaciones que le están haciendo, donde está llorando porque está pidiendo que lo entiendan, obviamente me conmoví; soy humana, soy una persona común y corriente, y me sentí muy conmovida”.

Él empezó a sangrar por la nariz y me dio miedo de que en ese momento le pasara algo. ¿Qué suele suceder en este tipo de entrevistas? Ni tú, ni yo, ni nadie sabemos qué ocurrió entre él y la nieta.

Por otra parte, Paty Chapoy contó que “Enrique me dijo que le había hablado su nieta 2 o 3 días antes para decirle que, si no intercedía con su hija para que siguiera dándole dinero a Frida, ella se iba a encargar de acabar con la mamá y toda la familia«.

Qué dijo sobre las críticas

Paty Chapoy junto a Enrique Guzmán. Fuente: (@eguzmanoficial)

Al respecto, la conductora de “Ventaneando” aseguró: «Simplemente expongo lo que sucede; sigue la misma cantaleta y no me molesta, no me asusta, sí voy a seguir bloqueando a todas las personas que insultan, porque yo no salgo a insultar a nadie. ¿Pero qué sucede? Es más fácil que me insulten a mí que a los seguidores de Frida o de Enrique. No puedo hacer nada«.

Incluso, Chapoy se animó a recordar una vez que entrevistó a Frida Sofía. Sobre aquella entrevistó recordó: “Dijo muchas cosas, igual ofendió mucho a su mamá y lamento haberlo transmitido, pero así se dieron las cosas. Que ahora ella cambie o quiera decir otras cosas, bueno”.

Para finalizar, la periodista mexicana sentenció: “Todos tenemos cola que nos pisen. ¿Para qué exponerla? ¿Para que te vea más gente en la tele? ¿Para que tengas más seguidores? Yo no creo que el que haya difundido esto esté en paz y tranquilo”.