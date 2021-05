Paty Chapoy habló sobre una posible salida de «Ventaneando» y aclaró a quien le gustaría que quede al mando

«Ventaneando» es uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión mexicana con un periodismo crítico y de investigación, que el 22 de enero cumplió 25 años bajo la dirección de la presentadora y periodista Paty Chapoy, quien recientemente reveló qué pasará con el programa cuando decida retirarse.

En una entrevista realizada a Mara Patricia Castañeda a través de su canal de YouTube y programa «En casa de Mara», le preguntó a Paty a quién le pasaría el mando de «Ventaneando» o quién de su equipo podría ser su sucesor si decide retirarse.

Aunque el equipo de Paty Chapoy es amplio e incluye a Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, sólo hay una persona que le gustaría que siguiera al frente del programa.

«Estaba pensando más en Pedro Sola que en cualquier mujer, voy a ser sincero, Pedro Sola, porque Pedro Sola tiene la distinción de ser el hombre más querido en este país y en muchos otros países. Pedro puede decir lo peor de todos, lo peor y culparme a mí o a Daniel, pero Pedro tiene derecho a todo, absolutamente a todo», dijo la conductora de “Ventaneando”.

Por último, respondió que aún no ha hablado de este tema con Sola, porque es muy sensible y probablemente podría incluso echarse a llorar. «No he hablado con él de eso, tiene miedo. Si se lo digo, llorará, lo conocemos, dirá ‘no, no, Paty, por favor no lo digas’. Lo bueno de Pedro es la comunicación, ya con el público, eso es lo más bonito», destacó Paty Chapoy.

Chapoy tendrá una serie de películas

Otra de las preguntas que Mara Patricia le hizo a la panelista de «Ventaneando» fue sobre la posibilidad de hacer una bioserie sobre su vida y carrera, a lo que Chapoy no rechazó la idea y respondió con un «tal vez».

También insinuó que este proyecto podría realizarse en la cadena de televisión en la que trabaja actualmente, así como en una plataforma de streaming; pero reiteró que, si este proyecto se realiza, contará cosas que tuvo que mantener en secreto durante su carrera.

Para Uds las noticias del momento!!! A las 3pm. pic.twitter.com/Hl01YqwHqC — Pati Chapoy (@ChapoyPati) May 25, 2021

Sin embargo, es importante mencionar que el 22 de enero, durante la celebración del 25 aniversario de «Ventaneando», Paty Chapoy confirmó que ya está (en este momento) en desarrollo una serie sobre su vida y carrera.

«El guion está siendo desarrollado por Rosario Murrieta y Yari González. Es un proyecto a largo plazo. Me pidieron que lo hiciera, acepté y estamos trabajando en ello. Estamos en las capas y tardaremos no sé cuántos meses y cuántos años», dijo en ese momento la mediática.