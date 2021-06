Paty Chapoy desafió a los haters ante el anuncio del cambio de horario de Ventaneando: «Fácil, no lo veas»

Paty Chapoy compartió recientemente en Twitter que su programa «Ventaneando» amplía su horario y ahora se emitirá de 3:00 a 5:30 p.m. CST.

Estamos listos y será un gusto compartir con ustedes una hora más de @VentaneandoUno … Que disfruten su domingo. ✌🏼😀💯 pic.twitter.com/f9F24tL19W — ROSARIO MURRIETA (@rossmurrieta) May 30, 2021

«Los espero de las 3 a las 5:30 en @VentaneandoUno«, escribió la periodista en su cuenta de la red social del pajarito. Ante la noticia, hubo comentarios negativos porque creen que el programa se tornará un tanto aburrido por el tiempo.

«Demasiado largo, es muy cansado», «Esto es aburrido, deberían dejarlo», «No hay presupuesto para programas de calidad», comentaron en las redes los seguidores del programa de farándula mexicana.

Ante esto, Paty Chapoy no se calló y de inmediato reaccionó bruscamente, pues porque TV Azteca y «Ventaneando» son como su segunda casa.

“Fácil, no lo veas”, “No me interesa”, “Claro que hay presupuesto, no te imaginas lo que gusta hacer tele”. Estos comentarios fueron algunos de las respuestas que emitió la periodista en su cuenta de Twitter ante las diversas críticas que recibió el programa.

Chapoy dejó claro que estaba contenta con el cambio, ya que su programa se beneficiaría de más tiempo, ya que siempre ha abrazado al reparto a lo largo de los años. Cabe señalar que no es la primera vez que Paty se enfrenta a los haters.

Paty Chapoy celebró el campeonato de Cruz Azul

Después de 23 años de vivir como “subcampeonísimos” (apodo que recibieron por llegar casi siempre en segundo lugar), Cruz Azul se coronó campeón del campeonato mexicano. La ocasión fue celebrada por todos sus fanáticos e hinchas, entre los que no faltó Paty Chapoy.

La líder de “Ventaneando” compartió dos videos tanto en su Twitter como Instagram. En el de la primera red social escribió: “¡Felicitaciones!”, mensaje adjuntado a un video de un camión cementero, mientras que, en la red social de la camarita, Chapoy posteó “¡Campeones!”, acompañado de un edificio que va llenándose de los colores del equipo cementero. Sin embargo, no dio lugar a los comentarios, quizás para evitar comentarios de parte de sus detractores.