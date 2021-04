No se guardó nada: hijo de Ximena Duque reveló si siente alguna atracción por los hombres

Uno de los nombres más importantes en el entretenimiento latinoamericano es el de Ximena Duque. Pero en esta ocasión sonó en el espacio mediático por un motivo vinculado a su hijo, Cristian Carabia, quien dentro de poco cumplirá 17 años.

El hijo de Ximena Duque fue, recientemente, consultado sobre su orientación sexual en su cuenta oficial de Instagram, pero finalmente aprovechó para aclarar algunos rumores sobre sus preferencias.

El joven abrió una sesión de preguntas y respuestas en la red social de la camarita, puntualmente, en sus historias. Muchos de sus seguidores le pidieron consejos sobre cómo mantenerse en forma y sobre los entrenamientos. Sobre esto último, se ve que es una de sus pasiones por las fotos que constantemente comparte.

Sin embargo, destacó una pregunta: «¿Eres bisexual?”. Al respecto, el hijo de la actriz colombiana no se guardó nada y dio detalles.

La respuesta es que soy heterosexual. Me gustan las mujeres. Esa es la respuesta, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Así que, para responder a su pregunta con un cien por cien de certeza, la respuesta es no. No soy bisexual, no soy gay.