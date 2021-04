Llegó el día de la verdad: Laura G reveló el motivo que la llevó a salir del noticiero de Mola

Laura G recordó la polémica que rodeó toda su carrera: su salida del informativo de Carlos Loret de Mola. Finalmente, la presentadora dio su versión, explicando que no fue despedida por presuntamente golpear a su compañera Marta Guzmán.

En una entrevista con el presentador Alex Montiel, más conocido como «El escorpión dorado», Laura G contó su versión de la historia. «Era mi jefe en el Noticiero, trabajé allí durante mucho tiempo y eso fue todo. Me despidieron de las noticias», señaló la reportera de espectáculos.

No fue el, pero hubo un incidente en el que le di un puñetazo a una compañera (Marta Guzmán Marta) y así sucesivamente; entonces dijeron que es una sala de redacción, que no es un vegetal, que deberíais iros los dos. Los dos nos fuimos y desde entonces he perdido el contacto con todas las noticias.



Asimismo, la presentadora dijo lo sigueiente sobre aquella polémica: «¡Hay muchas versiones! Creo que era una de esas cosas que iban a pasar porque yo ya no iba a estar allí. Le abracé y al extender la mano le toqué».

Por su parte, Montiel afirmó que en el vídeo se ve claramente cómo la golpea, pero Laura G insistió en que nunca le dio el famoso puñetazo que hizo que la despidieran del programa. «No lo oculto, siempre he sido muy franca. Yo tengo mi versión, él probablemente tenga otra. Sea lo que sea, no debería haber estado allí. La vida me ha tocado para bien o para mal, pero me ha tocado», dijo.

Laura G también habló de las extraordinarias condiciones que tuvo mientras trabajaba en Televisa, que según ella no eran tan buenas como había imaginado.

«Un día me enviaron a hablar sobre la exclusividad. Me lo dicen: ‘Me quedan 5.000 pesos’, pero para mí fue exclusivo. Así que acepté. ‘Me pagaban ‘Noticiero’ y la exclusividad era como un contrato en el que te dan (dinero) participes o no. Aparte de darme dinero, fue como: ‘¡Soy una exclusiva de Televisa, soy parte de Televisa!’ Desde entonces no aumentan…. Así que nunca he tenido una buena exclusividad», reveló la presentadora según medios locales.