La polémica entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez sumó otro episodio: qué ocurrió ahora

La polémica entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez volvió a dar un nuevo episodio. En esta oportunidad, salió un video en el que la modelo aparece derramando lágrimas de impotencia tras tener que aceptar el acuerdo del juez en cuanto al caso del actor.

Tefi Valenzuela, la exnovia de Eleazar Gómez, ha sido objeto de muchas críticas después de que se revelara que el actor y modelo mexicano debería pagarle alrededor de 420 mil pesos por la indemnización del caso.

La modelo fue muy criticada por esto último, ya que, ella afirmó en repetidas ocasiones que no le interesaba el dinero de su expareja. Se sabe que este acuerdo fue impuesto por la jueza mexicana a cargo del caso, y ella misma lo explicó en un video donde expuso las diferentes posibilidades para que Gómez recibiera su castigo, pero ninguna contemplaba la posibilidad de mantenerlo en prisión, donde pasó 5 meses de su vida tras golpear a Valenzuela.

En este sentido, se acaba de desvelar un vídeo revelado por «Chisme No Like», en el que se escucha a Tefi Valenzuela suplicando justicia en su caso ante el juez. «Agradezco que Eleazar por fin haya pedido perdón y haya reconocido que participó en estos hechos y por fin haya admitido que es culpable, pero no sé por qué dicen ‘no vamos a demostrar que es culpable'», reclama la exchica reality.

Tefi Valenzuela también se refirió al hecho de que no es la primera vez que Eleazar agrede a una mujer, citando la decisión de las autoridades.

Para mí, aparte de que mi cara ya está arreglada, que ha pasado el tiempo, que estoy haciendo mi vida, ya no sé, porque todos los días hay víctimas de esto. Eleazar no es la primera vez que golpea a una mujer y no es la primera vez que me muerde.

La modelo nacida en Perú contestó con voz frágil que el dinero no sería una compensación para ella, ya que se ha enfrentado a muchas situaciones por culpa de las acciones de Eleazar. «Aparte de que me den dinero como compensación, creo que hay cosas que no serán reparadas y esto, que llevaré el resto de mi vida, no se pagará con esto. Ahora, no sé por qué el número y la línea se movieron así, pero tengo que aceptarlo, tal vez, pero no creo que se haga justicia si no sale, si no se le castiga, si viene y firma una carta y dinero, ¿realmente crees que eso es lo que las víctimas consideran justo?», añadió.

Por último, Tefi Valenzuela fue contundente: «Para mí no es justo, para mí es justo que sea condenado y que reciba su castigo, que reconozca su culpabilidad delante de todo el público, porque claro la prensa y todo somos personas públicas, he tenido que sufrir el acoso de la prensa, por eso su hermano me ha calumniado, por eso su primo me ha calumniado, por eso su primo me ha calumniado, porque su abogado ha intentado decir que yo recibía dinero por las entrevistas, ¡mentiras! Porque hasta el día de hoy, no he recibido un solo peso y no me importa el dinero, estoy haciendo justicia, estoy ejerciendo mi derecho de procesar a una persona que ya ha golpeado a más de cuatro mujeres y fui la única que pudo hablar y gracias a Dios, otros ya hablaron y otros ya tienen pruebas y otros ya están procesando, si eso es justicia para ustedes, pues está bien, lo acepto». Todavía falta esperar la respuesta de Gómez tras la audiencia por el caso que involucra a su expareja.