La historia detrás de la presunta relación entre Paty Chapoy y Sergio Andrade

Sergio Andrade y Paty Chapoy habrían pasado del amor al odio. Se ha hablado mucho de la relación entre el productor y la emblemática periodista, pero no se ha confirmado nada por ninguna de las partes.

De hecho, se cree que la propia panelista de «Ventaneando» estaba vinculada al infame «Clan Andrade» y que lo habría visitado en Brasil cuando Sergio fue detenido.

Sergio Andrade y Paty Chapoy. Fuente: (Twitter).

Paty Chapoy ha negado con vehemencia cualquier relación con la controvertida figura, pero algunos afirman tener pruebas del asunto. En el libro, «Amarga seducción. La verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas», en el que Andrade confesó su supuesto romance con la periodista.

El excompañero de vida de Gloria Trevi dijo en su momento: «Me visitaba, me seguía, me llamaba, salía de fiesta conmigo y me acompañaba a muchos sitios. Nos conocimos en algún lugar de la ciudad, y vino a mi casa en Burgos, Cuernavaca, y volvimos tarde».

La conductora de TV Azteca, quien está casada, evidentemente negó las acusaciones de Andrade y dijo que le había causado problemas con su esposo, pero no hay pruebas que respalden las afirmaciones de este.

Sin embargo, ha surgido una polémica foto que podría demostrar la existencia de un romance entre Paty Chapoy y Sergio Andrade. La foto muestra a ambos cenando, donde la presentadora parece satisfecha y el productor la mira cariñosamente, pero no hay ninguna acción de la presentadora que demuestre el supuesto romance.

De ser cierto, el presunto romance entre las celebridades mexicanas tuvo lugar cuando la pareja de Andrade era la cantante Gloria Trevi. De esta situación habría nacido una rivalidad que les habría provocado problemas legales entre ellas.