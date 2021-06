Irreconocible: Paty Chapoy reveló el nuevo cambio de look de Pedro Sola

Las dos figuras de “Ventaneando” no solo son las principales caras del programa favorito de muchos, sino que, además, cualquier cosa que realicen suelen ser muy comentadas en redes sociales.

En esta ocasión, Paty Chapoy compartió en su cuenta de Instagram el nuevo look de Pedro Sola, quien ya ha dicho que sería su reemplazo en caso de que llegue el momento de decirle adiós al programa de la TV Azteca.

“Guapísimo”, escribió la conductora de “Ventaneando” en la postal en la que revela el nuevo cambio de look de Pedro Sola. La publicación consiguió cerca de 1.500 likes, pero Chapoy limitó los comentarios por lo que no podemos saber qué piensas sus fans del look de Sola.

No obstante, en la cuenta de Twitter del programa de farándula la foto, en la que aparece Sola sin su peculiar bigote, también fue compartida y los internautas dieron su postura sobre el cambio de apariencia del panelista.

¡@pedrosola se quitó el bigote, después de 30 años de usarlo! 😱 ¡Se ve más joven y muy contento! 😍 ¿Qué les parece? #Ventaneando pic.twitter.com/f7AhDPL9tL — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 1, 2021

“¡@pedrosola se quitó varios años y se ve muy guapo! ¿Les gusta cómo se ve sin bigote?”, fue la pregunta que hicieron desde el Twitter de Ventaneando. “No, sin bigote no tiene personalidad, se ve muy simple”, escribió un seguidor de Sola.

Otro usuario aprovechó la oportunidad para recordar el incidente que vivió Pedro Sola cuando confundió dos reconocidas marcas de mayonesa.

Qué bueno que se lo quitó, para que cuando coma un sándwich con ‘mayonesa mccormick’ no se embarre los bigotes… ah no, perdón, perdón, ¡mayonesa hellman’s!

Si bien el episodio ocurrió hace dos años, los internautas y compañeros de Ventaneando siguen recordándole aquel vergonzoso episodio. Uno de ellos es Daniel Bisogno, quien lo suele molestar por ello. Pero lo que pocos saben es que por el nefasto error, Sola tuvo que pagar 75 mil pesos y recibió el regaño de Paty Chapoy.