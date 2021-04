Impactante: la foto de Ricky Martin junto a quien sería la madre de sus hijos

Desde que salió del closet, el nombre de Ricky Martin suena cotidianamente en las noticias de la farándula mundial. Si bien sigue generando noticias con su música, hay algo en particular de lo que se ha hablado mucho.

Ricky Martin en una postal compartida en su cuenta de Instagram.

Uno de los rumores nunca confirmados sobre la vida del intérprete de “She Bangs” tiene que ver la identidad de la madre de sus cuatro hijos, y las especulaciones resurgieron esta semana cuando Egglantina Zingg compartió una foto con el cantante en las redes sociales.

La modelo venezolana publicó en su perfil de Instagram una foto junto al cantante puertorriqueño, acompañada de un tierno mensaje.

«Te quiero un mundo», escribió la modelo en referencia a Ricky Martin.

Ricky Martin tiene una familia numerosa con cuatro hijos: los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años, Lucía, de 2, y Ren, de 1, con su marido Jwan Yosef.

Pero todos sus hijos nacieron con vientres prestados, como el cantante de pop latino los llama porque no le gusta el término «prestado», y aunque prefiere mantener en secreto el nombre de la donante de óvulos, se rumorea seriamente que la madre es Zingg, una de sus mejores amigas.

«No he alquilado un vientre. Es un término utilizado por los fundamentalistas conservadores. He tomado prestado un vientre. No he pagado por ello. Habría dado mi vida a la mujer que ayudó a traer a mi hijo al mundo», dijo en una entrevista el cantante de “Living la vida loca”, sin revelar, por supuesto, ningún nombre.

Las sospechas sobre la identidad de la madre biológica de los hijos de Ricky Martin surgieron cuando se descubrió el gran parecido de los niños con la modelo y la estrecha relación que mantiene con el cantante.