«Estoy preocupada»: el por qué todos hablan de Gomita y su estado de salud

A principios de febrero, Gomita preocupó a sus seguidores al revelar que tuvo que ir al hospital, situación que rápidamente encendió las alarmas sobre si tendría o no coronavirus.

Todo comenzó con la revelación de la influencer de que habría comenzado a sentirse mal tras regresar de un viaje que realizó a Sinaloa. Esto lo hizo para asistir a uno de los partidos de la Serie del Caribe, que se desarrolló en el estadio de beisbol de Mazatlán.

Fuente: @gomitaoficial123

«No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor. Mi corazoncito no sé qué tiene, traigo mareos», dijo en ese momento Gomita, luego de haber señalado que no se trató de coronavirus. «Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien, no es Covid-19 como ustedes se lo imaginan”, indicó.

Más recientemente, Araceli Ordas compartió con todos sus seguidores a través de sus historias de Instagram que vuelve a sentirse mal de salud. Por ello, la mediática acudió al hospital para someterse a una serie de pruebas médicas, ya que algo no iba bien en su cuerpo.

Estoy bien, estoy preocupada, me revisaron algunos problemas de salud, tiroides, páncreas, hígado, riñones, algo no está circulando bien en mi cuerpo.

Además, Gomita destacó que, a pesar de los momentos difíciles, está agradecida a su increíble familia por siempre estar a su lado. «Padre Dios, te doy gracias por mi vida porque estoy sana y tengo una buena familia», señaló. La celebridad mexicana aún no ha revelado su actual diagnóstico médico, luego del vértigo que aparentemente sufrió a principios de febrero.