Enrique Guzmán rompió en llanto al hablar sobre Frida Sofía: «Nunca le he tocado»

Después de que saliera a la luz que el rockero Enrique Guzmán habría abusado de su nieta Frida Sofía, el cantante apareció en el programa «Ventaneando», donde se mostró visiblemente molesto e insistió en que nunca se había sobrepasado con la hija de Alejandra Guzmán

Explicando que nunca había estado a solas con Frida Sofía y que, por lo tanto, no podría haber cometido el supuesto abuso, el rockero se preguntó si su nieta recordaría haber tocado alguna vez a otra persona y se lo atribuyó a ella misma, en vista de su estrecha relación con su familia. Enrique Guzmán no sabe cómo se recuperará de estas acusaciones.

Las lágrimas de Enrique Guzmán en el programa «Ventaneando».

«En toda mi vida, nunca le he tocado un solo pelo de esa chica. Nunca he podido tocar a esa chica en mi vida, no tengo las manos para poder tocar a una chica, y mucho menos tocarla de forma indecente», dijo el padre de Alejandra Guzmán de manera contundente.

Además de estas declaraciones, en «Ventaneando» también presentaron un video reciente de Frida Sofía visitando con entusiasmo a su abuelo. «Sí, en un momento dado quise utilizar mi presencia para tapar el agujero hecho por su pobre madre porque no tiene más remedio que vivir con lo que puede, pero no toqué su vida», dijo hacia Paty Chapoy el cantante mexicano.

El comunicado de Alejandra Guzmán

Por otro lado, Alejandra Guzmán decidió manifestarse mediante un mensaje en el que aseguró que no habrá más respuesta a las polémicas declaraciones de Frida Sofía, según informó la mexicana.

En un vídeo publicado en sus redes sociales de la canción «I’ve been waiting for you», que accidentalmente dedicó a su hija, la cantante dijo que estaba dispuesta a reconciliarse con su única heredera.

Alejandra Guzmán dando su mensaje a su hija Frida Sofía.

Creo que es el momento de hablar, porque como madre hice todo lo que pude para ayudar a mi hija y llegar a ella sin los medios de comunicación.

Alejandra Guzmán dijo que las declaraciones de Frida Sofía son muy sensibles y también la han afectado porque son acusaciones infundadas e injustas.

«Te sugiero, Frida, que asumas esto de la mejor manera posible, que busques un buen terapeuta, alguien que pueda ayudarnos, yo sé lo que podemos hacer, te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí», añadió la hija de Enrique Guzmán.