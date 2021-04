El vergonzoso momento que vivió Pedro Sola en «Ventaneando» y descolocó a Pati Chapoy

Un muy momento embarazoso le ocurrió al presentador de televisión mexicano, Pedro Sola, cuando se cayó al suelo mientras imitaba un paso de baile. El episodio no pasó desapercibido en las redes y generó un verdadero revuelo.

El panelista de «Ventaneando«, presa del pánico, le habló de un paso que le había enseñado su compañera Pati Chapoy, así que se agachó e intentó repetirlo, aunque la propia Chapoy le gritó «no te atrevas».

Solo, ignorando los consejos de los compañeros del programa, dio dos pasos hacia adelante en la misma posición, y luego cayó hacia atrás ante los gritos de los otros panelistas que corrieron a levantarlo, pero hizo falta más de una persona.

.@PedroSola intentó hacer el ´paso del pato´ y miren cómo terminó! pic.twitter.com/wexRFpWS1E — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 5, 2019

Después de un momento incómodo, todos se rieron, y lo único que pudo decir el pobre Sola fue: «Ay, yo, no, no me pasó nada, no seas pato y ganso, pobre de mí».

Inclusive, «Ventaneando» se rio de la situación y publicó el siguiente mensaje en Instagram con los hashtags con los hashtags #Ventaneando y #MeCaigoComoPedrito.

«Tío Pedrito Sola, sigues dándonos material para memes. Por favor, no intentes estos movimientos en casa», escribieron. ¡No te pierdas el momento de la caída!