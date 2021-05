El terrible momento que vivió Salma Hayek con el Covid-19: «Prefiero morir en casa»

Salma Hayek reveló en una entrevista con la revista Variety que estuvo a punto de morir cuando contrajo el Covid-19. La actriz dijo que estuvo aislada en el Reino Unido durante siete semanas, pero que no quería morir en el hospital.

El médico me pidió que fuera al hospital porque estaba muy enferma; le dije: ‘No, gracias, prefiero morir en casa’

Así se expresó al respecto Salma Hayek, quien reveló que habían sido siete semanas difíciles para ella, aislada en una habitación en Londres con su marido François-Henri Pinault y su hija Valentina.

La actriz de “Frida” reveló que sufrió mucho por su enfermedad e incluso tuvo que ponerse oxígeno para sentirse mejor. Además, Hayek explicó que aún no se ha recuperado del todo, ya que nota que a veces le falta energía.

«El rodaje fue fácil porque no hay muchas escenas. Es una gran película para volver a mi antigua vida. Ahora también estoy rodando más y más para Zoom, pero no mucho porque todavía estoy muy cansado», dijo Salma Hayek sobre el trabajo que viene haciendo en “House of Gucci», de Ridley Scott.

Salma Hayek «harta» del coronavirus

A finales del año pasado, Salma Hayek compartió con sus seguidores de las redes sociales un vídeo en el que se sometía a la prueba Covid. El corto audiovisual muestra el malestar de la celebridad de Hollywood y el dolor que le produce el hisopado.

“Ya estoy harta”, mencionó la actriz de «Son como niños». El post recibió más de un millón de visitas y miles de comentarios de usuarios que han dicho que han sentido el mismo malestar cuando se hicieron la respectiva prueba del coronavirus. La situación de la pandemia ha afectado a gran parte de Hollywood, sobre todo el año pasado cuando las grabaciones de series, documentales y películas se tuvieron que detener. Estas han continuado pero con serios protocolos de higiene.