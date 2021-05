Así de irreconocible luce actualmente Connor, el hijo de Tom Cruise y Nicole Kidman

De repente, el hijo adoptivo de Tom Cruise y Nicole Kidman reapareció en las redes sociales con un look muy distinto. Como un acto extraordinario, Connor Cruise publicó una imagen en Instagram donde se lo vio muy diferente a las veces anteriores.

Tom Cruise junto a su Connor.

El joven de 26 años retomó su cuenta y compartió una foto de su más reciente viaje a Costa Rica, a donde viajó para realizar una de las actividades que más disfruta: la pesca.

El hijo que Nicole Kidman y Tom Cruise adoptaron, al igual que su hermana Isabella, prefiere estar alejado de los medios de comunicación. Connor y su hermana son hijos adoptivos de ambos actores y nacieron en 1995 y 1992, respectivamente.

La foto del hijo de Tom Cruise que causó furor en Instagram. Fuente: (@theconnorcruise)

En la foto compartida en Instagram se lo ve a Connor Cruise luciendo una abundante y larga barba, lentes de sol a bordo de una lancha. La última publicación que el hijo del actor de “Misión Imposible” realizó en la red social de la camarita había sido en octubre de 2020, y se trató de una increíble foto de Kobe Bryant y LeBron James.

En esta ocasión, Connor sostiene un enorme pez recién capturado y luce sonriente por su hazaña. Tom Cruise y Nicole Kidman se separaron tras 11 años de matrimonio, en el año 2001. Durante su unión, los actores se convirtieron en papás de dos, quienes, tras la separación, decidieron quedarse al lado de su famoso papá, quien profesa la Cienciología, un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard.

“Tomaron decisiones para ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta”, confesó al respecto KIdman a la revista WHO. Sin embargo, Nicole no estuvo tan presente en las vidas de sus hijos como ella quisiera. Tras su divorcio de Tom Cruise, la actriz se casó con el cantante Keith Urban, con quien tuvo a dos hijas: Sunday Rose y Faith Margaret.